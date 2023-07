K.o.-Tropfen Vorwürfe bei Konzert von Roland Kaiser: Eine Woche nach seinem Konzert in Cottbus melden sich mehrere Frauen, die angeben, dass man ihnen Betäubungsmittel verabreicht haben soll. Das Bild zeigt den Sänger bei seinem Auftritt am 29. Juli 2022 am Elbufer in Dresden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert