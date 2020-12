Weil er in der Nacht zum Montag (21.12.2020) und auch in den Tagen zuvor die Musik viel zu laut aufdrehte, erwartet ein 39-Jähriger nun ein saftiges Bußgeld.

Mehrmals musste die Polizisten in den frühen Montagmorgenstunden zu einem Mehrfamilienhaus in der Tannenbergstraße in Coburg ausrücken, weil sich Anwohner über laute Musik beschwerten. Wie Sie eine Ruhestörung erkennen und was Sie dagegen tun können, können Sie hier nachlesen.

Coburg: 39-Jähriger erhält zwei Anzeigen

Zuerst trafen die Ordnungshüter den 39-jährigen Mieter gegen 1 Uhr nachts in seiner Wohnung an und wiesen ihn eindringlich darauf hin, die Musik leiser zu drehen, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt. Offenbar fruchtete die Ansprache der Beamten nicht, da zwei Stunden später die Musik wieder viel zu laut war. Die Polizisten sorgten folglich für endgültige Stille im Haus und zeigten den Mann erneut wegen Ruhestörung an. Erst vor wenigen Tagen fiel der 39-Jährige bereits in gleicher Art und Weise auf und muss nun wegen den wiederholten Ruhestörungen mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

