Zum wiederholten Mal machten sich Diebe am Grabschmuck mehrerer Urnengräber am Creidlitzer Friedhof zu schaffen. Das berichtet die Polizei Coburg. Der Entwendungsschaden liegt mittlerweile bei mehreren hundert Euro.

Bereits Anfang der vergangenen Woche meldeten mehrere Grabbesitzer den Diebstahl von Blumensträußen und Gestecken von Gräbern auf dem Creidlitzer Friedhof im Florianweg. Am Wochenende (12. und 13. Juni) schlugen vermutlich die gleichen Diebe erneut zu. Der Schaden liegt mittlerweile bei mehr als 200 Euro. Vier Grabbesitzer sind betroffen, meldet die Polizei.

Die Coburger Polizei bittet nun Anwohner und vor allem Friedhofsbesucher um ihre Mithilfe.

Wer in der vergangenen Woche am Creidlitzer Friedhof verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. Die Polizei Coburg ermittelt in vier Fällen wegen Diebstahls.

