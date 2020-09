Coburg vor 27 Minuten

Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte heben 12 Gullydeckel aus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Rosenauer Straße in Coburg zahlreiche Gullydeckel aufgehoben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.