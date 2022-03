Eine zunächst verbale Auseinandersetzung in Coburg endete in der Nacht zum Dienstag (22.03.2022) in einer Asylunterkunft in der Rodacher Straße in einem handfesten Streit samt Messerangriff, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Um 4.15 Uhr gerieten in der Unterkunft in der Rodacher Straße ein 21-jähriger Iraker und ein 38-jähriger Iraner in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige zunächst mit den Fäusten auf seinen Kontrahenten ein. Er fügte dem 38-Jährigen zudem mit einem kleineren Messer mehrere Schnittverletzungen zu.

Der Angreifer wurde festgenommen und das Messer sichergestellt

Weitere Bewohner, die den Streit in der Nacht mitbekamen, griffen schlichtend ein und riefen die Coburger Polizei. Den 21-jährigen Angreifer nahmen die Coburger Polizisten schließlich in seinem Zimmer fest. Sein 38-jähriger Kontrahent wurde vom Rettungsdienst zur Wundversorgung ins Coburger Klinikum gebracht.

Das Messer stellten die Beamten sicher. Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Adobe Stock/hb-photography