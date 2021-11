Am Montag, dem 15. November 2021, war eine 20-Jährige in Coburg in der Victoriastraße in Richtung Süden unterwegs. Ab der Löwenapotheke folgte ein Mann der jungen Fußgängerin. Auf Höhe des Bayerischen Roten Kreuzes in der Sally-Ehrlich-Straße rief der Mann plötzlich um Hilfe, berichtet die Polizei am Freitag. Als sich die junge Frau nach seinem Befinden erkundigte, ergriff er sie am Arm und berührte sie ebenso unsittlich. Nun wendet sich die Polizei nach den Ermittlungen, die bisher ohne Erfolg blieben, an die Öffentlichkeit mit einer Täterbeschreibung.

Die 20-Jährige ergriff die Flucht und beschreibt den Täter wie folgt:

50 bis 60 Jahre alt

ca. 170 Zentimeter

hat einen grauen, etwa zwei Zentimeter langen Vollbart

war ungepflegt und roch stark

schlank

trug einen schwarzen Mantel mit Kapuze und einen roten Schal

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.