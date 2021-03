Coburg vor 1 Stunde

Schreie wecken Bewohner mitten in der Nacht - großes Staunen bei Blick in eigenen Pool

Mitten in der Nacht wurden Bewohner eines Wohnhauses in Coburg von lauten Schreien geweckt. Auf der Suche nach der Quelle schauten sie in ihren Garten. Sie staunten nicht schlecht, was da in ihrem Pool schwamm. Das Tier überlebte diesen Unfall allerdings nicht.