Während einer Streifenfahrt am Donnerstagabend (30. Dezember 2021) hat die Polizei auf dem Bahnhofsgelände in Coburg gesehen, wie ein junger Mann auf einen am Boden Liegenden einschlagen hat.

Die Beiden wurden sofort voneinander getrennt. Der am Boden liegende 14-Jährige wurde nach der Behandlung im Klinikum seiner Mutter übergeben, wie die Polizei Coburg mitteilt.

Coburg: Prügelei am Bahnhof - 15-Jähriger mit über einer Promille

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 14-Jährige zuvor seinem 20-jährigen Kontrahenten einen Faustschlag versetzte und ebenfalls leicht verletzte.

Während der Abklärung vor Ort kam ein unbeteiligter 15-Jähriger zu den Beamten und störte diese massiv. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach.

Die verständigte Mutter holte ihren Sprössling ab. Während der Wartezeit auf seine Mutter beleidigte der mit über 1 Promille alkoholisierte Junge die Polizisten noch mit derben Kraftausdrücken.

Vorschaubild: © Christoher Schulz