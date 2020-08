Coburg: Polizeibericht vom 30.08.2020

Im Folgenden lesen Sie den ungekürzten und unbearbeiteten Polizeibericht der Polizeiinspektion Coburg.

Ladendieb hatte über 2 Promille intus

COBURG – Ein 29-jähriger Ladendieb wurde am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Niorter Straße dabei beobachtet, wie er Tabakwaren im Wert von 7,00 Euro in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Anschließend versucht der junge Mann, ohne die Ware zu bezahlen, den Markt zu verlassen. Allerdings wurde er dabei vom Verkaufspersonal beobachtete, angehalten und der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben.

Da der Dieb es sich bei dem Dieb um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte und er zudem über 2 Promille Alkohol intus hatte, wurde er zu Dienststelle verbracht. Diese konnte aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltsschaft Coburg und unter Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder verlassen.

Handfester Streit

COBURG – Zu einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bamberger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Dem Vernehmen nach attackierte der 23-jährige Beschuldigte sein 16-jähriges Opfer zunächst verbal und dann körperlich. Hierbei wurde der Schüler leicht verletzt.

Die handfeste Auseinandersetzung war wohl dem vorausgegangenen Alkoholkonsum des Täters geschuldet, denn dieser hatte einen stolzen Wert von über 2 Promille. Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme äußerst aggressiv verhielt, wurde er zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Coburg verbringen. Durch sein Verhalten hat sich der Mann nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingehandelt.

Auffahrunfall

COBURG – Zu einem Auffahrunfall in der Callenberger Unterführung wurde eine Streife der Polizeiinspektion Coburg am Samstag, um 00.05 Uhr, beordert.



Der 19-jährige Lenker eines VW Polo fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Audi Q7 eines 45-jährigen Coburgers auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich.