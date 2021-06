Am vergangenen Freitagabend (04. Juni 2021) haben Beamte der Coburger Polizei ein stark getuntes Quad im Coburger Stadtgebiet sichergestellt. Das extrem laute Fahrgeräusch des Geländefahrzeugs erweckte vor der Kontrolle die Aufmerksamkeit der Beamten.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten eine Vielzahl unzulässiger Veränderungen am Fahrzeug fest: Unter anderem war das Quad so stark tiefergelegt, sodass es "nahezu keinen Federweg mehr hatte", wie die Polizeiinspektion Coburg in einer Pressemitteilung schreibt.

Polizei stellt in Coburg stark modifiziertes Quad sicher

Das war jedoch nicht die einzige Veränderung an dem Quad: Der 28-jährige Besitzer manipulierte auch die Auspuffanlage des Fahrzeugs, was zu den extrem lauten Fahrzeuggeräuschen führte. "Bei einer Lautstärkemessung mit einem Schallpegelmessgerät waren die Auspuffgeräusche derart laut, dass das polizeiliche Messgerät sogar an seine Grenzen stieß", heißt es vonseiten der Polizei.

Die Beamten stellten das modifizierte Gefährt sicher und führten es bei einem Kraftfahrzeug-Sachverständigen vor. Im Originalzustand war das Quad als land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine zugelassen und besaß zudem eine Anhängerkupplung. Wegen unerlaubter Fahrwerksmodifikationen, sowie der negativen Veränderungen am Abgas- und Geräuschverhalten des Fahrzeugs, erlosch die Betriebserlaubnis des Quads.

Gegen den Fahrzeughalter laufen nun Ermittlungen wegen Verstößen nach der Fahrzeugzulassungsordnung. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem muss er das Quad wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Polizei möchte verstärkt in der Tuningszene kontrollieren

Die Coburger Polizei fokussiert sich aktuell verstärkt auf Kontrollen im Bereich der "Tuningszene". Besonders im Visier der Beamten steht der Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Neustadter Straße: Dieser gilt als einer der bekanntesten Treffpunkte der Coburger Tuningszene.