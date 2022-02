Der Coburger Marktplatz ist am Samstagmorgen gesperrt worden. Grund ist ein verdächtiger Gegenstand an der Tür des Bürgerbüros des Rathauses. Wie Sebastian Sorge, Pressesprecher der Feuerwehr Coburg, auf Anfrage mitteilte, bleiben der Marktplatz sowie die angrenzenden Nebengassen (in etwa 10 Meter Umkreis) weiterhin gesperrt. Man warte auf Spezialkräfte der Polizei, die den verdächtigen Gegenstand weiter untersuchen werden. Man geht derzeit davon aus, dass sich die Sperrung bis etwa 14 Uhr fortsetzt. Der Publikumsverkehr am Marktplatz sowie in den angrenzenden Gassen ist weiterhin unterbrochen.

Um 8 Uhr fand eine Mitarbeiterin der Stadt Coburg einen schwarzen Müllsack mit der Aufschrift „Achtung“ an der Tür des Coburger Rathauses. Auf den ersten Blick erkannte die Frau mehrere Behälter mit Flüssigkeiten sowie Kabel in der Tüte. Daraufhin verständigte sie die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr sei mit Chemieschutzanzügen vorgerückt, habe sich aber wieder zurückgezogen, so Sorge. Man habe zwar keinen konkreten Hinweis auf etwa Sprengstoff, aber könne eine Gefährdung nicht ausschließen. Nun warte man auf technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts.

Es gebe den begründeten Verdacht, dass sich ein amtsbekannter Coburger hier womöglich eine Art "schlechten Scherz" erlaubt habe.

