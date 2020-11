Ein fremder Mann hat einen 22-Jährigen während dessen Raucherpause angegriffen. Nach Angaben der Polizeiinspektion ereignete sich der Vorfall am Freitagmittag (6. November 2020) um 16 Uhr in der Webergasse in Coburg.

Der Unbekannte hielt mit seinem schwarzen Auto neben dem Opfer an, stieg aus und sprach den 22-Jährigen verärgert an. Nach Aussage des Opfers ging es dabei um einen länger zurückliegenden Vorfall in einer Gaststätte, an dem er nicht involviert war. Das Wortgefecht eskalierte .

Geschlagen und angespuckt

Nachdem der Unbekannte dem jungen Mann gegen den Hals schlug und ihn bespuckte, fuhr er mit seinem Auto davon.

Der 22-Jährige erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei ermittelt.

