In der Nacht auf Sonntag hat ein 35-Jähriger mehrere Menschen in der Coburger Innenstadt bedroht. Gegen 23.25 Uhr wurde der Polizei in Coburg gemeldet, dass ein Mann während eines Streits mit einer Frau ein Messer gezückt und sie bedroht habe. Mehrere Zeugen sprachen den Mann darauf an, woraufhin er auch diese bedrohte.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und konnten den Täter wenige Minuten später festnehmen. Weder beim Streit noch bei der Festnahme wurden Personen verletzt. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermitlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg. Hintergrund der Tat könnte ein Beziehungsstreit gewesen sein. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Alle weiteren Maßnahmen werden am Sonntag durch Polizei und Staatsanwaltschaft abgestimmt.

Zeugen werden gebeten etwaige Foto- und Videoaufnahmen an die Kriminalpolizei Coburg zu übermitteln und sich unter der Tel.- Nr. 09561/645-0 zu melden.