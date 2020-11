Coburg vor 1 Stunde

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Mann (54) fährt ohne Mundschutz sinnlos mit Zug zwischen Bahnhöfen hin und her - Polizei muss einschreiten

Ohne Fahrkarte und ohne Mundschutz war ein Mann am Donnerstagabend in der Bahn unterwegs und fuhr hin und her.