Coburg vor 34 Minuten

Verkehrskontrolle

Longboard-Fahrer (27) rast mit 30 km/h bergauf: Polizei stoppt ungewöhnliches Gefährt

Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstag in Coburg einen 27-Jährigen mit seinem Longboard mit gut 30 Kilometern pro Stunde scheinbar mühelos einen Berg hinauffahren sahen. Was es damit auf sich hatte, zeigte die anschließende Kontrolle.