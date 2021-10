Zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren forderten Freitagnacht (22. Oktober 2021) von einem 14-Jährigen unter Androhung von körperlicher Gewalt dessen Bargeld und sein Handy. Die Polizei Coburg nahm die Täter fest und sucht Zeugen.

Gegen 23.50 Uhr hielten sich mehrere Personengruppen in der Mohrenstraße in der Nähe eines Kaufhauses auf. Dabei warfen die 20 und 21 Jahre alten Männer eine Glasflasche in die Richtung eines bislang unbekannten Mannes.

Die jungen Männer flüchteten, konnten aber später festgenommen werden

Verletzt wurde durch den Wurf glücklicherweise niemand, jedoch entstand dadurch ein Streit zwischen den beiden jungen Männern und dem 14-Jährigen, von dem sie die Herausgabe von Bargeld und dessen Mobiltelefon forderten. Die zunächst verbale Streitigkeit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wodurch der Jugendliche leichte Verletzungen erlitt. Die beiden jungen Männer flüchteten im Anschluss. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Einsatzkräften der Polizei Coburg die Heranwachsenden festzunehmen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen und sucht Zeugen. Insbesondere bitten die Ermittlerinnen und Ermittler den Mann, nach dem die Flasche geworfen wurde, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 entgegen.