Corona-Verstöße in Coburg: Am Dienstagabend (22.12.2020) hat die Polizei im Stadtgebiet von Coburg die Einhaltung der Ausgangssperre kontrolliert. Nach 22.00 Uhr gingen die Beamten auf Streife und trafen dabei mehrere Menschen an, die ohne triftigen Grund unterwegs waren, wie die Polizei Coburg mitteilte.

Insgesamt wurden fünf Personen im Alter von 15 bis 67 Jahren beanstandet - darunter jedoch auch bekannte Gesichter. Ein 17-Jähriger erhielt bereits mehrere Male eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre.

Verstoß gegen Ausgangssperre: Coburger Polizei erwischt Wiederholungstäter

Ebenso wurde eine 67 Jahre alte Frau zum zweiten Mal von den Beamten kontrolliert. Erst vor wenigen Tagen war die Frau von den Beamten hinsichtlich der Ausgangssperre belehrt und verwarnt worden. Sie erwartet nun - wie auch die anderen vier - ein Bußgeldbescheid.

Die Stadt Coburg hat innerhalb kürzester Zeit einen enormen Anstieg an Corona-Infektionen verzeichnet. Die Stadt appelliert daher dringend an ihre Bürger, daheim zu bleiben.

