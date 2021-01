Ein Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Hahnweg in Coburg sorgte am Mittwochmorgen (20.01.21) für Verkehrsbehinderungen.

Eine 65-jährige Frau wollte ihre Wohnung nicht räumen und bewaffnete sich mit mehreren Messern, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt.

Coburg: Frau im psychischen Ausnahmezustand bewaffnet sich mit Messern

Im Zuge der Amtshilfe begleitete eine Streife der Coburger Polizeiinspektion einen Gerichtsvollzieher zu einem Wohnanwesen im Hahnweg. Die Wohnung der Frau sollte geräumt werden. Die 65-jährige Bewohnerin eines Apartments des Mehrfamilienhauses, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, verwehrte den Beamten den Zutritt zur Wohnung und bewaffnete sich mit mehreren Messern.

Zur Unterstützung riefen die Coburger Polizisten weitere Polizeistreifen an den Einsatzort. Polizeibeamte konnten die Rentnerin nach einem längeren Gespräch überzeugen, die Stichwaffen abzulegen und die Wohnung zu verlassen. Die Frau wurde aufgrund ihres Zustandes noch am Vormittag in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Weder die Beamten, noch die 65-Jährige wurden bei dem Einsatz verletzt.