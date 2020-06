Am Mittwochmorgen (24.06.2020) eskalierte in Coburg ein Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast. Wie die Polizei Coburg vermeldet, stieg ein 36-Jähriger am Bahnhof in den Stadtbus - allerdings ohne vorgeschriebene Schutzmaske.

Obwohl der Busfahrer ihn mehrmals dazu aufforderte, seine Gesichtsmaske aufzusetzen, weigerte sich der Mann. Schließlich bat ihn der Fahrer, den Bus an der nächsten Haltestelle zu verlassen, da er damit gegen die aktuellen Corona-Regelungen verstößt.

Busfahrer von Fahrgast ins Gesicht gespuckt: Er weigerte sich eine Schutzmaske zu tragen

Der 36-Jährige wurde daraufhin aggressiv: Er beleidigte den Busfahrer und spuckte ihm direkt ins Gesicht. Außerdem drohte er ihm mit geballter Faust.

Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen den Fahrgast aus Niederfüllbach wegen Körperverletzung und Beleidigung.

In einem fränkischen Supermarkt kam es vor Kurzem ebenfalls zu einem Vorfall mit einem Mann, der sich weigerte eine Maske zu tragen: Er leckte Einkaufswagen und Mülleimer ab.