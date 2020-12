Ein ungewöhnlicher Anblick für die Polizei in Coburg: Am Sonntagnachmittag (13.12.2020) kam ein Neunjähriger zur Polizeistation. Wie die Polizei Coburg berichtet, kam der Junge alleine mit einem Tretroller zu den Beamten - um ihn abzugeben.

In einer Schrebergartenanlage in Coburg-Nord nahe der Rodacher Straße hatte der Bub den Roller gefunden. Da niemand in der Nähe war, dem das Gefährt gehören könnte, brachte er ihn vorbildlich zur Polizei.

Neunjähriger gibt Tretroller bei Polizei ab

Auf einen Finderlohn verzichtete der Neunjährige bescheiden. Ob der Tretroller inzwischen wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer angekommen ist, ist nicht bekannt.

