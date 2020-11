Die Vestestadt gehört zu einer ersten Liste mit 100 Standorten, an denen die lange und wechselvolle Geschichte der Demokratie in Deutschland beispielhaft ablesbar ist. Das teilt der Verein Weimarer Republik mit.

Die Benennung Coburgs geht auf die Volksabstimmung am 30. November 1919 zurück. Damals entschieden sich die Bürger mit großer Mehrheit, dass sie nicht Thüringen beitreten, sondern sich dem Freistaat Bayern anschließen wollen. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft "Orte der Demokratiegeschichte" und mit Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat der in Weimar ansässige Weimarer Republik e.V. die Liste erarbeitet und auf der Internetplattform www.demokratie-geschichte.de der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. "Die Volksabstimmung der Coburger war die erste in der deutschen Geschichte und stellt daher einen Meilenstein der Demokratieentwicklung dar, der bislang nur unzureichend gewürdigt wird", betont der Verein in einer Pressemitteilung. "Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen", erklärt Projektleiter Markus Lang.