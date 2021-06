Am frühen Sonntagmorgen ist ein 21-jähriger Thüringer mit mehreren Bekannten angetrunken zur Coburger Polizeidienststelle gefahren. Der junge Mann und seine drei Begleiter waren in der Nacht zum Sonntag in der Coburger Innenstadt unterwegs und erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung, da sie von mehreren Personen in der Feiermeile Steinweg attackiert wurden.

Während die Polizeibeamten die Anzeige um 10.15 Uhr in der Polizeidienststelle aufnahmen, stellte sich heraus, dass der Fahrer, der mit seinen drei Bekannten aus Thüringen in Richtung Coburg gefahren war, eine deutliche Alkoholfahne hatte. Ein Alkotest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Polizei ermittelt jetzt auch gegen den 21-Jährigen selbst

Die Coburger Polizisten nahmen nicht nur die Anzeige wegen Körperverletzung in der Nacht im Steinweg auf sondern ermitteln nun gegen den 21-Jährigen auch wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz, da der Mann im alkoholisierten Zustand ein Kraftfahrzeug gefahren hatte.