Autofahrer kassiert Anzeige - wegen Ruhestörung: Am Mittwochabend (17.03.2021) erregte ein 18-Jähriger in Coburg das Aufsehen der Polizei. Laut Bericht der Polizei fuhr der junge Fahrer mit seinem Wagen mehrfach an der Kontrollstelle der Coburger Polizei vorbei und ließ dabei den Motor laut aufheulen.

Die Beamten unterzogen den Mann schließlich einer Verkehrskontrolle. Nach einer Belehrung konnte der 18-Jährige zwar seine Fahrt fortsetzen, dennoch wollten ihn die Beamten nicht so einfach davon kommen lassen.

18-Jähriger fährt mit heulendem Motor an Polizeikontrolle vorbei

Wie die Polizeiinspektion mitteilt, kommt auf den Fahrer nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit hinsichtlich übermäßiger Lärmbelästigung zu.