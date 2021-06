Die Schau steht unter dem Titel "I, sea" und wird am Donnerstag (10. Juni) eröffnet (14 bis 21 Uhr).

Nachdem die letzte Ausstellung, die der Coburger Sommerakademie vorbehalten war, Corona-bedingt nur online zugänglich war, wird die neue Präsentation wieder für das Publikum zugänglich sein. Gezeigt wird sie bis zum 25. Juni - jeweils Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Zum Abschluss am Freitag, 25. Juni, wird der Pavillon des Kunstvereins von 16 bis 21 Uhr geöffnet sein. Der Berliner Streetart-Künstler, 1978 in Berlin-Lichtenberg geboren, war Schüler von Georg Baselitz an der Universität der Künste Berlin.

Bei dieser Ausstellung sind Privatführungen nach Vereinbarung möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet der Kunstverein um Anmeldung (per Mail unter coburg@christianawe.com oder telefonisch unter 0171/4728193).