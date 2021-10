Seit Freitagnachmittag (08. Oktober 2021) wird der neunjährige Tuner Kaczmarek aus Ahorn im Kreis Coburg vermisst. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Abend mitteilt, sucht derzeit ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Jungen. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Coburg in Verbindung zu setzen.

Tuner wurde zuletzt am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr am Theaterplatz in Coburg gesehen. Womöglich ist er hier in einen Bus in Richtung Dörfles-Esbach eingestiegen. Der Junge dürfte sich nach Angaben der Polizei in Stadt oder Kreis Coburg aufhalten. Bislang blieb die Suche nach ihm erfolglos.

Neunjähriger aus dem Kreis Coburg vermisst: Wer hat Tuner gesehen?

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

Ist zirka 140 Zentimeter groß und schlank

hat kurze, dunkle Haare

ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke bekleidet, trägt eine blaue Jeans und einen braunen Pullover

führt einen schwarz-grauen Schulrucksack mit sich

trägt eine Brille

Wer den Neunjährigen gesehen hat, wird gebeten, sich bitte umgehend bei der Polizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.