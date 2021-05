Coburg vor 1 Stunde

Brose-Umzug

"Beschämend gegenüber Stoschek": Brose rechnet mit Stadt Coburg ab

Es war eine lokalpolitische Bombe, die Brose am 3. Mai 2021 platzen ließ: Statt am Stammsitz in Coburg baut der Konzern seine neue Firmenzentrale in Bamberg. Nun richtet sich der Konzern in einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit - und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Coburger Stadtrat und Oberbürgermeister Dominik Sauerteig.