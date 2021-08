Die witterungsbedingt eh schon schwierige Storchensaison 2021 im Coburger Land geht mit einer schlechten Nachricht zu Ende. "Beide Jungstörche aus Dörfles-Esbach sind tot" - das hat Hans-Peter Schönecker mitgeteilt. So recht kann sich der Storchenbeauftragte der Coburger Kreisgruppe im Landesbund für Vogelschutz noch keinen Reim auf die Todesfälle machen. Zumindest bei einem Vogel (er wurde Ende Juli tot aufgefunden und von Gerhard Hübner zur Untersuchung nach Erlangen gebracht) konnten selbst die Spezialisten vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) keine sichere Diagnose stellen. Hier lesen Sie vom einem weiteren Storchen-Drama im Coburger Land

So viel steht fest: Der Vogel hatte sehr viel Blut in der Lunge und den Nieren, aber es gab keinen Hinweis auf ein Trauma, das von einem Absturz oder der Kollision mit einem festen Gegenstand hätte herrühren können. Das wiederum lässt die Tiermediziner des LGL auch einen schlimmen Verdacht nicht gänzlich ausschließen. Im Bericht aus Erlangen heißt es: "Eine Vergiftung kann im Rahmen der Untersuchungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden."

Auch der zweite Jungstorch ist tot

Deshalb werden jetzt Gewebeproben des toten Vogels auch noch toxikologisch untersucht. Deshalb will sich Hans-Peter Schönecker auch gar nicht in Spekulationen ergehen, ob der Jungvogel vielleicht vergiftete Mäuse gefressen hat. Er verlässt sich lieber auf das, was die Untersuchung in der Veterinärabteilung der Ludwig-Maximilians-Universität ergeben wird. Erfahrungsgemäß kann es mehrere Wochen dauern, bis das Ergebnis einer solchen toxikologischen Untersuchung vorliegt.

Ein bisschen klarer ist die Situation beim ebenfalls verendeten zweiten Dörfleser Jungstorch, der am 2. August über das Amt für Veterinärwesen am Coburger Landratsamt nach Erlangen geschickt wurde. Bei diesem gibt es Anhaltspunkte (Blutergüsse und Blutungen in der Brustmuskulatur), dass sich der Vogel bei einem Sturz oder einer Bruchlandung tödliche Verletzungen zugezogen hat. Um ganz sicher zu sein, werden aber auch bei diesem Tier toxikologische Untersuchungen folgen.