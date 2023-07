Vermisstenfall aus dem Kreis Coburg: Seit Dienstagvormittag (11. Juli 2023) gilt eine 62 Jahre alte Frau aus Untersiemau als vermisst.

Die oberfränkische Polizei hat nun eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Die Polizei Coburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Dame schnell wiederzufinden.

62-Jährige aus Untersiemau vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung

Polizeiangaben zufolge verließ Veronika S. am 11. Juli gegen 8 Uhr ihr Anwesen in Untersiemau, um zur Arbeit im Norden Coburgs zu fahren. Dort kam sie nie an. Aktuell liegen keine Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort vor.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 165 cm groß

"Leicht kräftige Statur"

silber-blonde, kinnlange Haare

Brillenträgerin

Zuletzt war die Vermissten mit ihrem Auto, einem grünen Skoda Octavia, mit dem Kennzeichen CO-VS 512 unterwegs.

In ihrer Öffentlichkeitsfahndung äußert die Polizei Oberfranken auch eine Vermutung zum Aufenthaltsort der verschwundenen Frau. Demnach könnte sich Veronika S. "möglicherweise auch im Bereich Hildburghausen oder Dresden aufhalten".

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Veronika S. haben oder die Vermisste seit Dienstagvormittag gesehen haben, sich an die Polizeiinspektion Coburg unter 0951645-140 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

