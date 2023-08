Neustadt bei Coburg: Feuerwehr ärgert sich über dreiste Diebe

Wie die Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg am Mittwoch (16. August 2023) mitteilte, sei man Anfang der Woche Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. "Wir sind erbost über das, was wir bei uns am Gerätehaus vorgefunden haben", heißt es in einem Statement. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (15. August 2023) haben demnach bislang Unbekannte die Kupfer-Fallrohre der Dachrinne am Feuerwehr-Gerätehaus geklaut. Erst vor wenigen Wochen war in Neustadt bei Coburg ein Dieb in eine Gastwirtschaft eingebrochen und hatte unter anderem 20 Pizzas und Alkohol gestohlen.

Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg wird Opfer von dreistem Diebstahl: "Plötzlich so nah"

Fassungslos sei man demnach hinsichtlich eines solchen Verhaltens seitens der Diebe. "Was geht nur in den Menschen vor, an einer Einrichtung, wie einem Feuerwehr-Gerätehaus, etwas zu klauen?", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Auch Kommandant und Stadtbrandinspektor Florian Höfner mache dieses Verhalten "sehr traurig" wie er gegenüber inFranken.de erklärt.

"Zum einen sagt man immer, dass die Feuerwehr höchsten Stellenwert genießt und dann passiert sowas", ärgert er sich. Man höre demnach zwar immer mal wieder, dass in Feuerwehr-Geräteschuppen eingebrochen wird und Sachen entwendet werden, sonst sei das aber "immer so weit weg". Dadurch dass dies "jetzt auch uns getroffen hat, ist das plötzlich so nah", berichtet Höfner. Was die Motivation der Täter angeht, habe er aber bereits einen Verdacht.

"Wir vermuten, dass es Kupferdiebe waren, die das Material klauen und dann weiter verkaufen", erklärt er. Anzeige bei der Polizei habe man bereits erstattet. Viel Erfolg verspreche man sich davon aber aktuell nicht. Sollte trotzdem jemand etwas mitbekommen haben, solle er sich mit seinen Beobachtungen bitte umgehend an die Polizei Neustadt wenden.