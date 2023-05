Versuchtes Tötungsdelikt in Coburg: Täter lauerten Mann vor Haustür auf

Täter lauerten Mann auf 38-Jähriger bei Überfall lebensgefährlich verletzt - Kripo ermittelt

- Kripo ermittelt Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu dem Gewaltverbrechen geben?

Wer kann Hinweise zu dem Gewaltverbrechen geben? Polizei mit neuen Details: Darum gestaltet sich die Vernehmung schwierig

In Coburg hat sich am Sonntagmittag (14. Mai 2023) ein folgenschweres Gewaltverbrechen ereignet. Ein 38 Jahre alter Mann erlitt bei einem Überfall vor seiner Wohnung lebensgefährliche Verletzungen. Das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet von einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region gibt es in unserem Coburg-Ressort.

Update vom 16.05.2023: Mann in Coburg mit Stichwaffe attackiert - Polizei äußert sich zu Gesundheitszustand

Nach der Gewalttat im Bereich der Coburger Hutstraße am vergangenen Sonntag geht die Suche nach den mutmaßlichen Tätern auch am Dienstag (16. Mai 2023) weiter. Laut Polizeiangaben verletzten zwei Männer den 38-Jährigen an seiner Wohnadresse lebensgefährlich mit einer Stichwaffe. Für das Opfer war demnach eine sofortige Notoperation notwendig. Der Mann ist der Polizei zufolge inzwischen außer Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand des Coburgers stellt die Ermittler gleichwohl vor Herausforderungen.

"Die Vernehmung bleibt schwierig", erklärt Rainer Erfurt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, am Dienstagvormittag im Gespräch mit inFranken.de. "Das Opfer ist zwar ansprechbar, kennt die Tatverdächtigen aber nicht." Rückschlüsse auf das etwaige Motiv des Überfalls seien aus diesem Grund bislang nicht möglich. "Bei unseren Kollegen vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Coburg ist bislang noch kein Hinweis eingegangen", konstatiert der Sprecher des Präsidiums.

Die Polizei bittet daher mit Blick auf das versuchte Tötungsdelikt erneut um entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wer hat zur am Sonntag gegen 12.25 Uhr Tatzeit verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die beiden Tatverdächtigen werden laut Angaben des Polizeipräsidiums wie folgt beschrieben:

Täter 1:

165 bis 170 Zentimeter groß

Schlanke Figur

Dreitagebart

Er trug ein blaues Sweatshirt mit Aufschrift und eine blaue Jogginghose

Dunkle Hautfarbe, dunkles Haar, an den Seiten abrasiert

Täter 2:

165 bis 170 Zentimeter groß

Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen

Dunkle Hautfarbe, dunkles und längeres, gewelltes Haar

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom 15.05.2023: Täter lauerten ihm vor der Haustür auf - Mann bei Überfall lebensgefährlich verletzt

Am Sonntag (14. Mai 2023) überraschten zwei unbekannte Männer gegen 12.25 Uhr einen 38-Jährigen in der Coburger Hutstraße. An seiner Wohnadresse verletzten die beiden Täter ihr Opfer mit einer Stichwaffe lebensgefährlich und rannten in Richtung Frankenbrücke davon. Für den 38-Jährigen war eine sofortige Notoperation erforderlich. Mittlerweile ist der Mann außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach den Tätern.