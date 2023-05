Am Sonntag (14. Mai 2023) überraschten zwei unbekannte Männer gegen 12.25 Uhr einen 38-Jährigen in der Coburger Hutstraße. An seiner Wohnadresse verletzten die beiden Täter ihr Opfer mit einer Stichwaffe lebensgefährlich und rannten in Richtung Frankenbrücke davon. Für den 38-Jährigen war eine sofortige Notoperation erforderlich. Mittlerweile ist der Mann außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach den Tätern. Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 165 bis 170 Zentimeter groß schlanke Figur Dreitagebart Er trug ein blaues Sweatshirt mit Aufschrift und eine blaue Jogginghose Dunkle Hautfarbe, dunkles Haar, an den Seiten abrasiert

Täter 2: 165 bis 170 Zentimeter groß Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen Dunkle Hautfarbe, dunkles und längeres, gewelltes Haar



Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Vorschaubild: © milankubicka/Adobe Stock (Symbolbild)