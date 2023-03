Als zwei Brüder zusammen auf ihrem 50er Roller in der Creidlitzer Straße in Richtung Niederfüllbach unterwegs waren, verlor der jüngere der beiden plötzlich die Kontrolle über das Gefährt - er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in einen Gartenzaun.

Laut Polizeiinspektion Coburg hat sich der schwere Unfall am Mittwochabend (22. März 2023) gegen 21.45 Uhr zugetragen. Bei dem Sturz blieben die Jungs im Alter von 16 und 17 Jahren nicht unversehrt.

Rollerunfall in Coburg - Jugendliche schwer verletzt

Während der Ältere sich den rechten Oberarm brach sowie Bein- und Schulterverletzungen erlitt, wies der jüngere eine starke Verletzung am rechten Bein und eine massive Prellung der Wirbelsäule auf.

Später wurden die jungen Motorradfahrer zur weiteren Versorgung ins nahegelegene Coburger Klinikum eingeliefert. Aktuell ist nicht bekannt, was den Unfall ausgelöst hatte.

