Am Goldbergsee in Coburg ist die Geflügelpest aufgetreten. Betroffen seien zwei tot aufgefundene Gänse, teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch (26. Juli 2023) mit. Bei ihnen sei das Influenzavirus H5N1 nachgewiesen worden. Die Stadt warnt davor, tote Tiere zu berühren. Außerdem sollte man einen Kontakt von Hunden mit toten Vögeln vermeiden und nach einem Besuch am Goldbergsee seine Schuhe reinigen.

Die Geflügelpest wird beim direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder mit kontaminierten Materialien übertragen. Eine Ansteckung von Menschen auf diesem Wege ist in Deutschland nicht bekannt. Dennoch soll man tote Vögel nicht anfassen. Mehrere tote oder kranke Tiere an einem Ort sollen dem Veterinäramt gemeldet werden.

Geflügelpest am Goldbergsee in Coburg aufgetreten - 150 Tiere in Bayern bis Mai infiziert

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hatten sich in diesem Jahr in Bayern bis Anfang Mai bereits mehr als 150 Tiere nachweislich mit der Geflügelpest angesteckt. Die Stadt Coburg weist darauf hin, dass die geltenden Regelungen der Allgemeinverfügung vom 24. November 2022 genau einzuhalten sind. Halter mit einer Betriebsgröße bis einschließlich 1.000 Tiere haben seitdem eine ganze Reihe an Maßnahmen umzusetzen.

Die sogenannte Geflügelpest ist eine Virusinfektion, die nahezu alle Vogelarten betreffen kann. Sie ist für Vögel hoch ansteckend und führt zu erheblichen Verlusten in Geflügelbeständen. Für Menschen ist die Gefahr der Ansteckung gering.

Bereits im Mai wurde eine hoch ansteckende Variante der Flügelpest bei Wanderfalken im Kreis Forchheim nachgewiesen.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Bernd Wüstneck/dpa