Ein Auto hat auf der Adamistraße/Bundesstraße 4 in Coburg Feuer gefangen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Rückfrage bestätigte, ging am Dienstag (13. Juni 2023) gegen 13.15 Uhr die Meldung über das Fahrzeug in Brand bei den Einsatzkräften ein.

Auto in Vollbrand - Situation noch unklar

Der ausgerückten Feuerwehr gelang es inzwischen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und die Löscharbeiten abzuschließen. Auch eine Fahrspur der B4 ist in Richtung Bamberg wieder für den Verkehr freigegeben. Im Zuge des Einsatzes musste die Straße in Richtung Süden gesperrt werden, was einen drei Kilometer langen Stau verursachte.

Die Einsatzkräfte befinden sich gegenwärtig noch vor Ort. Ob es bei dem Brand Verletzte gab und wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Auch zu der Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild