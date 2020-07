Bald mehr Platz für Schüler und Lehrer in Weitramsdorf

Die Gemeinde Weitramsdorf wächst weiter und hat ansteigende Schülerzahlen. Im kommenden Schuljahr wird es eine Klasse mehr geben. Dann wird die Gesamtschülerzahl bei 210 liegen. Um diesem Umstand gerecht zu werden, hat die Gemeinde bereits im November 2018 beschlossen, einen Erweiterungsbau mit neuen Räumlichkeiten zu schaffen. Ab dem Schuljahr 2020/21 sollen die neuen Unterrichtsräume genutzt werden. Helle Klassenzimmer mit zeitgemäßer digitaler Ausstattung erwarten die Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Gefördert wird die Maßnahme mit Zuweisungen nach FAG (Finanzausgleichsgesetz), welche durch die Regierung von Oberfranken bewilligt wurden. Im Inneren des Anbaues sind die Handwerker eifrig am Arbeiten. Man will schließlich rechtzeitig im neuen Schuljahr den Schülern ihre neuen Räume zur Verfügung stellen können.

Da der äußere Anschein dies zurzeit noch nicht vermuten lässt, hat Bauleiter Matthias Hanstein (Architekturbüro ArchiViva) den in den kommenden zwei Monaten geplanten Bauablauf erläutert. Einblicke in den Plan bekam bei einer Ortsbegehung Schulrätin Karina Kräußlein-Leib gemeinsam mit Rektor Harald Tkaczuk und Bürgermeister Andreas Carl. Silke Görbert-Schultheiß, technische Bauverwaltung der Gemeinde Weitramsdorf, steht während der Bauphase in engen Kontakt mit der Bauleitung. Sie lobte die gute Zusammenarbeit. Dies konnte Bürgermeister Andreas Carl zufrieden bestätigten.