Die Chancen, dass die Anrainer der Ortsdurchfahrt deutlich besser schlafen als in der Vergangenheit, sind ein gutes Stück gestiegen: Am Freitag ist die Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße CO11 offiziell abgeschlossen worden.

Rüdiger Desens ist einer, der in den vergangenen Jahren unter Lärm durch klappernde Kanaldeckel und die unebene Fahrbahn gelitten hat. Er war sichtlich froh, dass nach fünf Wochen Bauzeit alles besser werden dürfte: "Wer es nicht erlebt hat, der glaubt es nicht, wie schlimm das manchmal in der Nacht war." Dass es an der Zeit war, dort was zu machen, räumte Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) ein. Er datierte das Jahr der letzten Sanierung der Straße durch Kleingarnstadt auf 1985. Seitdem habe sich am Bestand nichts verändert.

Eine Umgehung für Kleingarnstadt? Da war doch mal was? Genau: das

Wie groß der Fortschritt im Lärmschutz durch den speziellen lärmmindernden Fahrbahnbelag ist, vermochte am Freitag noch keiner der Beteiligten zu sagen. "Wir sind noch nicht zum Testen gekommen", berichtete Rüdiger Desens. Aber dass die Straße grundsätzlich schon mal besser ausschaut, stand auch für den Kleingarnstadter außer Frage: "Früher, da war das hier ein Fleckerlteppich." Sebastian Straubel war beim Praxistest für die Straße einen Schritt weiter. Er habe den Eindruck, dass man selbst im normalen Pkw den Qualitätsunterschied bei der Straße bemerke, sagte der Landrat.

Eigentlich war kein Geld da

Dass die Straße in einer relativ kurzfristigen Aktion saniert wurde, war eine Gemeinschaftsaktion: Der Landkreis war für die rund 400 Meter Fahrbahn zuständig, die Gemeinde Ebersdorf leistete ihren Anteil, indem sie unter anderem die Schachtabdeckungen und die Bordsteine erneuerte. "Wir haben das binnen kürzester Zeit gemeinsam aus dem Boden gestampft", sagte ein sichtlich zufriedener Bürgermeister Bernd Reisenweber (BG). Einfach sei es nicht gewesen, schließlich waren für heuer beim Landkreis keine finanziellen Mittel für die Bauarbeiten im Haushalt vorgesehen.

Wie schaut's denn aus mit einer Umgehung?

Ein Thema ist mit der neuen, 150000 Euro teuren, Fahrbahndecke noch längst nicht erledigt: Der Wunsch der Kleingarnstadter nach einer Umgehung. Diesen bekräftigte auch der Bürgermeister: "Wir brauchen hier eine Umgehung, weil die Zustände auf lange Sicht nicht zumutbar sind." Da nickte der Landrat und versicherte: "Das Thema ist erkannt." Aber so weit, in Gegenwart der Kleingarnstadter Anwohner schon jetzt mit irgendwelchen Jahreszahlen für die Verwirklichung der Umgehung zu hantieren, war es für Sebastian Straubel dann auch wieder nicht. Dem Landkreis und den Kleingarnstadtern stehe da noch ein langer Weg bevor, bei dem - das verriet Stra ubel - immerhin schon die ersten Vorbereitungen auf Verwaltungsebene begonnen haben. Gut, dachte sich da wohl Bernd Reisenweber und brachte ein anderes Wunschprojekt ins Gespräch: einen Radweg zwischen Groß- und Kleingarnstadt.

Aufgehoben wird die Sperre der Ortsdurchfahrt am Montag in den frühen Abendstunden. Bis dahin müssen noch Rest- und Markierungsarbeiten erledigt werden.