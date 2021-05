Oberbürgermeister Dominik Sauerteig stellte am Freitag mit einem schelmischen Augenzwinkern die Aktion "Impf dich! Teste dich! App dich!" vor. Auch ernsten Themen wie die Corona-Pandemie könne mit etwas Fröhlichkeit begegnet werden. Zusammen mit dem Coburger Designforum Oberfranken sind Postkarten entstanden, die quietschebunte Bilder von Persönlichkeiten der Coburger Geschichte zeigen.

Spritze statt Marschallstab

Die "Impf dich!"-Aktion hat Prinzgemahl Albert als Schutzpatron. Auf der Postkarte hält das Standbild vom Coburger Marktplatz eine Injektionsspritze anstelle des Marschallstabes in der Hand. Das Standbild von Herzog Casimir wurde für die Kampagne mit einem Teststäbchen (Teste dich!) versehen und der Gurken-Alex auf seinem Brunnen in der Herrngasse hält ein Smartphone in der Hand als Hinweis auf die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung etwaiger Infizierter.

"Wenn an den Brunnen in Coburg wieder das Wasser plätschert, dann deutet das auf den Frühling hin", sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Seit Monaten sehnten die Menschen Öffnungen herbei. Sie wollten wieder unbeschwert einkaufen, bummeln und die Gastronomie besuchen. Das allerdings sei nur mit einer Schutzimpfung gegen Corona möglich, vielen Tests und der Kontaktnachverfolgung. "Dafür macht uns die Politik gerade Hoffnung", meinte er. Sauerteig hatte eine große Spritze dabei und "impfte" symbolisch den Gurken-Alex mit einer gehörigen Dosis Coburger Trinkwassers. Die Postkarten der Anti-Corona-Kampagne liegen an vielen Stellen in der Stadt aus. Mit dem QR-Code auf der Rückseite der Postkarten gelangt man zu weiteren Informationen zum Thema Corona. Darunter sind die Orte, wo Tests im Stadtgebiet möglich sind, die Wege zur Impfung oder die aktuellen Fallzahlen. Erklärt wird dort auch Funktion der Luca-App.

In wenigen Tagen werde es eine zweite Kampagne mit Plakaten und Informationen auf den Sozialen Medien geben, kündigte Stadtpressesprecher Louay Yassin an.