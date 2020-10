Zehn Abwasserrohre führen durch die Betonbodenplatte der Heimatringschule. Aufwendig müssen diese in den nächsten Ferien herausgebrochen und neu verlegt werden. Die ursprüngliche WC-Renovierung in der Schule ist durch erhebliche Bausünden der Vergangenheit zu einer umfassenden Komplettsanierung auf allen Stockwerken geworden. Die Toiletten sind in Containern untergebracht. Foto: Christoph Winter