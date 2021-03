Solche Angebote werden gebraucht: Wohnungen mit Betreuungsleistungen für Senioren. Nun soll auch Rödental 75 seniorengerechte Wohnungen bekommen, und zwar im Stadtteil Mönchröden auf dem Gelände des früheren Rewe-Marktes. Im Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen, die Ebensfelder Baufirma Raab errichtet als Investor die Wohnanlage.

Raab hat Erfahrung mit solchen Projekten, die Firma hat in den vergangenen Jahren schon 350 solcher Wohneinheiten errichtet. Die Betreuung wird der Arbeiter-Samariter Bund (ASB) Coburg übernehmen, der in Stadt und Landkreis Coburg als Partner für die Betreuungsleistungen zur Verfügung steht. Die karitative Organisation versorgt inzwischen Menschen in rund 300 Wohnungen.

"Bevor wir ein solches Projekt planen, suchen wir uns einen Partner für den Betrieb", stellt Diplom-Bauingenieurin und Geschäftsführerin Gisela Raab fest. Während die vier Häuser bislang nur auf dem Papier existieren, gibt es schon erste Planungen für ein sehr ähnliches Projekt in einer anderen Nachbargemeinde von Coburg.

Wiederverwendung vorgesehen

In Rödental wagt sich die Baufirma an ein Experiment. "Wir werden die Baustoffe des alten Supermarktes weitgehend recyceln und weiter verwenden", erklärt Gisela Raab. Ihrem Unternehmen seien die begrenzten Ressourcen des Planeten bewusst und man wolle den Eingriff in die Natur so gering wie möglich halten. Dachziegel und Mauerwerk würden ausgebaut und abhängig von der Art des Materials wieder verwendet. Die Teile aus Beton ließen sich zerkleinern und als Unterbau für Wege einsetzen.

Die Kosten für das Sortieren der Baustoffe werden Kaufinteressenten wohl entrichten müssen. Die Metallbauteile will die Baufirma auf ihrem Werksgelände in Ebensfeld einsetzen. "Für die großen Fenster interessiert sich die Hochschule Coburg", erzählt Gisela Raab.

Weniger versiegelte Fläche

Was die Studenten wohl damit anfangen wollen? Auch das erklärt Raab. Einerseits wolle die Hochschule sogenannte Tiny Houses errichten, andererseits gebe es ein Studienfach für "ressourceneffizientes Planen und Bauen (Bauingenieurwesen)". Bauingenieure mit Bachelor- bzw. Diplomabschluss sowie Absolventen aus eng verwandten Fachgebieten mit Vorkenntnissen aus dem Bauingenieurwesen beschäftigten sich mit dem effizienten Einsatz von Rohstoffen und Energie beim Planen, Bauen, bei Betrieb und Rückbau von Gebäuden und Infrastruktur sowie bei deren Sanierung. Baubiologin Raab sagt: "Es ist schon schade, dass viele Supermarkt-Gebäude nach 15 Jahren abgeschrieben sind und in der Folge oft ungenutzt bleiben." In Mönchröden soll das mit der Wiederverwendung des alten Baumaterials anders sein. Weiterhin werde das Areal in Mönchröden nach dem Bau der vier Wohngebäude weniger versiegelt sein als zuvor. Raab verrät den Grund: "Wir gehen in die Höhe." Zuerst werden zwei Häuser mit 45 Wohnungen entstehen, dazu die Gemeinschaftsbereiche und das ASB-Quartiersbüro. Vorgesehen sind überwiegend Zwei-Zimmer- und einige wenige Drei-Zimmer-Wohnungen, jeweils mit Balkonen und Terrassen. "Damit tragen wir kleinen Renten Rechnung", sagt Raab. Da es auch Gästewohnungen geben werde, sei der Besuch von Angehörigen auch über einige Tage hinweg ohne Platzpro­bleme möglich.

Zusätzlich zu den Wohnungen sind etwa 60 Kfz-Plätze als Stellplätze und Carports geplant. Für Veranstaltungen wird es einen Gemeinschaftsraum geben. Dort können sich die Bewohner, Gäste und Nachbarn treffen, sich austauschen und soziale Kontakte knüpfen. Das Betreute Wohnen umfasst unter anderem ein Notrufsystem rund um die Uhr, es wird bei Bedarf Hilfe organisiert, mit Angehörigen kommuniziert, es werden Medikamente besorgt und Facharzttermine vermittelt. Betreutes Wohnen bedeutet auch ambulante pflegerische Dienste, Wohnraumberatung, Postservice und Hilfe bei Behördenangelegenheiten.

Vom Kauf profitieren

Es ist üblich, dass Wohnungen in diesen Senioren-Wohnparks als Kapitalanlage gekauft werden. Nicht selten vermieten die Käufer die Wohnung dann an die Eltern oder andere Interessenten und ziehen später bei Bedarf möglicherweise selbst dort ein. Als der Stadtrat von Rödental sich für das Betreute Wohnen an der Brückenstraße entschieden hatte, stand der erste Interessent einen Tag später im Büro von Bürgermeister Marco Steiner.