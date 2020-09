Die Einmündungen des Ahorner Berges und der Wassergasse in die Bundesstraße 4, direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Ahorn und Coburg, stellen, so Bürgermeister Martin Finzel, einen verkehrskritischen Bereich dar. Mit Blick auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere aber der aus der Gemeinde Ahorn ein- und ausfahrenden Fahrzeuge, hat der Gemeinderat Ahorn daher einstimmig beschlossen, eine bedarfsgesteuerte Lichtsignalanlage - in Parallelschaltung - zu beantragen. In einer Pressemitteilung nennt die Gemeinde Ahorn mehrere Gründe für diese Ampelanlage.

Hintergrund bei dieser Entscheidung ist, dass dieser Beschluss eng mit einem Beschluss des Coburger Stadtrats verknüpft ist. In Coburg ist dieser neuralgische Punkt ebenfalls seit langem in der Diskussion. So war lange von einem vierspurigen Ausbau der B 4 zwischen Südzufahrt und Frankenbrücke im Weichengereuth die Rede. Doch der Coburger Stadtrat hatte sich Ende Mai dieses Jahres gegen einen vierstreifigen Ausbau entschieden, was von verschiedenen Seiten kritisiert wurde. Auch die Gemeinde Ahorn gehörte und gehört zu den Kritikern dieser Entscheidung.

Das sind die Gründe: Erstens: Die Wegeverbindung Ahorner Berg - B4 - Wassergasse ist die einzig direkte Wegeverbindung von Ahorn in den Coburger Süden mit dem Klinikum und großen Industrieunternehmen. Vom Coburger Süden kommend ist nur über diese Wegebeziehung eine direkte Anbindung nach Ahorn oder auf die B4 nach Norden möglich. Lange Umwege seien, insbesondere bei Notfällen und aus Sicht des Umweltschutzes, nicht zu vertreten, argumentiert der Gemeinderat.

Zweitens: Der Kreuzungsbereich ist die einzig mögliche Anbindungsachse für den ÖPNV von Ahorn nach Coburg beziehungsweise von Coburg nach Ahorn und wird nicht nur regelmäßig von den Stadtbussen genutzt, sondern auch von den Schulbussen der Johann-Gemmer-Grundschule, der Mauritiusschule und des Mittelschulverbundes. Durch die baldige Fertigstellung des Lehrschwimmbeckens an der Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn werde sich die Anzahl des Schulbusverkehrs aus der gesamten Region noch einmal deutlich erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung. Von einer Zunahme der kritischen Verkehrsereignisse sei auszugehen. Das Risiko für die Schüler sei zu minimieren. Gleiches gelte für den Personen- und Lkw-Verkehr von und nach Coburg.

Neben einer Verbesserung der Wegebeziehungen für den ÖPNV und die Bürger sieht die Gemeinde Ahorn eine Verbesserung der Verkehrssicherheit beim Ein- und Ausfahren in den genannten Kreuzungsbereichen als zentral an.

Antrag an die Stadt Coburg

Der Antrag auf Errichtung einer "intelligenten", dem tatsächlichen Bedarf folgenden Lichtsignalanlage, wird bei der Stadt Coburg als für die Bundesstraße 4 zuständige Genehmigungsbehörde beantragt. Die Gemeinde Ahorn schlägt zur Realisierung ein schrittweises Vorgehen vor:

1. Verkehrsschau mit den Fachbehörden, insbesondere dem Staatlichen Bauamt Bamberg und der Verkehrspolizei; 2. Testbetrieb zur Evaluation des Ampelbetriebs und Ermittlung der notwendigen baulichen Maßnahmen zur Umsetzung eines dauerhaften Ampelbetriebs; 3. Errichtung einer dauerhaften bedarfsabhängigen Lichtsignalanlage am Ahorner Berg und der Wassergasse in Reihenschaltung.