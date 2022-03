Schlechter könnte die Stelle für eine kurzfristig angesetzte Vollsperrung nicht sein. "Der Bereich vor dem Awo-Altenheim ist nun einmal der am stärksten befahrene Abschnitt unseres Stadtgebiets", sagt Detlef Heerlein vom städtischen Ordnungsamt. Weil genau dort aber einige große Bäume aus Sicherheitsgründen gestutzt oder sogar gefällt werden müssen, droht am Montag ein Nadelöhr im Berufsverkehr: Von 7.30 Uhr an wird die Sonneberger Straße im Bereich der Kernstadt gesperrt.

Vielen Berufspendlern zwischen Sonneberg und Coburg werden die Keller und die großen Bäume gegenüber dem Awo-Seniorenheim noch gar nicht aufgefallen sein. Aber im Rathaus hat man den Bewuchs des steilen Hanges direkt neben der Sonneberger Straße schon länger im Blick. "Gerade die zwei letzten Winterstürme haben uns gezeigt, dass man aufpassen muss", sagt Heerlein.

Deshalb wird am Montag eine Fachfirma anrücken und die Bäume auslichten. Weil sie dafür schweres Gerät braucht, ist auf der Straße kein Platz. Also ist dem Rathaus gar nichts anderes übrig geblieben als die Vollsperrung. Das wird erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben, schließlich rollt zeitweise Auto an Auto durch die Sonneberger Straße. Ganz so viele Fahrzeuge wie in Zeiten vor dem Bau der Umgehung (da waren es zwischen 17.000 und 18.000) sind es zwar nicht mehr - aber immer noch gut über 10.000.

Das Gelände neben der Sonneberger Straße ist im Eigentum der Stadt. Das Problem dort ist, dass sich die Wurzeln der großen Bäume - unter anderem auch eine mächtige Eiche - durch das Erdreich bis in die Kellergewölbe hinein vorgearbeitet haben. Hundertprozentig stabil stehen die Bäume dabei nicht, das hat auch eine Begehung mit einer Fachfirma so bestätigt. Nein, akut umsturzgefährdet sei dort kein Baum, versichert Detlef Heerlein: "Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das ewig so bleiben wird."

Die geringsten Probleme mit der Sperrung der Sonneberger Straße werden die Radfahrer und Fußgänger haben. Die können nur wenige Meter von der Straße entfernt auf dem Weg entlang der Röden in Richtung Innenstadt kommen. Schwieriger wird es aber für die Autofahrer, weil es keine Möglichkeit gibt, den gesperrten Bereich lokal zu umfahren. Deshalb stehen die ersten Schilder schon weit vor den Toren der Stadt: im Süden am Siemenskreisel und im Norden am "Grünen Baum" in Hönbach. Auf den Schildern wird jeweils auf die weiträumige Umleitung über die Bundesstraße 4 verwiesen. Besonders Lastwagen sollten sich tunlichst daran halten, rät Detlef Heerlein: "Für sie gibt es in der Stadt keinen praktikablen Umweg."

Was das für Arbeit macht

Ganz schön was zu tun hat mit der Aktion "Baumfällung" auch die Mannschaft von Bauhofleiter Gerhard Reh. "50 Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtungen" sind es, die nach Angaben von Detlef Heerlein aufgrund der Baumfällung aufgestellt werden mussten. Weil das mit viel Fahrerei sowie Auf- und Abbauen verbunden ist, geht eine komplette Arbeitswoche für ein Zwei-Mann-Team drauf. Mittlerweile liegen die Schilder und Absperrungen schon an Ort und Stelle, am Montag gegen 7.30 Uhr wird die Umleitung scharf gestellt. Auch: ein Haufen Arbeit. "Nur dafür brauchen wir zwei Stunden", sagt Heerlein.

Läuft die Sicherung des Baumbestandes nach Plan, wird die Sperrung in der Nacht auf Mittwoch wieder aufgehoben.