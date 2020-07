Abschlussfeiern in luftiger Höhe auf dem Callenberg

Kurz vor Ende des Schuljahres konnten die Schüler, die den Realschulabschluss absolvierten, noch in einen neuen Lebensabschnitt entlassen und der bestandene Waldorfabschluss gewürdigt werden. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept ermöglichte eine humorvolle und würdige Abschlussfeier. Um die Abstandsregelungen zu wahren, wurde die Feier auf dem Callenberg beispielsweise per Videostream in unterschiedliche Räumlichkeiten der Schule übertragen. So konnten alle Eltern und Gäste die Abschlussfeier entspannt erleben. "Wir gratulieren unseren erfolgreichen Schülerinnen und Schülern und wünschen viel Erfolg auf den neuen Lebenswegen", heißt es vonseiten der Rudolf Steiner Schule in Coburg.