Da die Corona-Lage eine zeitnahe feierliche Verabschiedung der ausgeschiedenen Kreisräte im Frühjahr nicht zugelassen hat, wurde dies nun Ende vergangener Woche nachgeholt. Das berichtet die Pressestelle des Landratsamtes.

In der Domäne in Sonnefeld verabschiedete Landrat Sebastian Straubel Kreistagsmitglieder, die dem neuen Gremium nach der Kommunalwahl nun nicht mehr angehören. Es sind Reiner Brückner, Gisela Böhnel, Michael Boßecker, Ute Florschütz, Jürgen W. Heike, Peter Jacobi, Georg Ruppert, Walter Thamm, Friedrich Übelhack, Günther Kob, Joachim Hassel, Claus Höcherich, Georg Hofmann, Michael Möslein, Günter Benning, Berthold Borczyk, Josef Brunner und Jürgen Petrautzki.

"Zwischen einer und fünf Wahlperioden waren Sie politisch aktiv. Das sind zwischen sechs und 30 Jahren Engagement im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger. Sie haben deren Anliegen, Wünsche, Sorgen aufgenommen, mit ins Gremium gebracht, sich dafür eingesetzt, haben diskutiert und für deren Umsetzung gekämpft. Dabei stoßen wir natürlich auch an Grenzen, Herausforderungen. Aber wir alle haben, bei aller kontroversen Diskussionen, stets eines im Blick: den Nutzen beziehungsweise die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf die Bürgerinnen und Bürger", ließ Landrat Sebastian Straubel Revue passieren.

Im Sinne der Bürger gelte es, Entscheidungen zu treffen, sagte Straubel. Dazu zitierte der Landrat Charlie Chaplin: ",An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser.‘ Wie recht er hat. Wenn es die gäbe, müssten keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Vielmehr versuchen wir mit dem Treffen von Entscheidungen auf politischer Ebene solche Wegweiser zu schaffen. Doch das kann nur gemeinsam gelingen."

"Außergewöhnlicher Einsatz"

Und so bedankte er sich "bei Ihnen allen, die in den vergangenen sechs bis 30 Jahren nicht nur Durchhaltevermögen bewiesen haben, sondern auch den Mut hatten, Entscheidungen zu treffen, die Energie, Herausforderungen zu meistern, über Hürden zu springen und auch das ein oder andere Risiko einzugehen. Danke für das An-einem-Strang-ziehen - zum Wohle unseres Landkreises und der Menschen im Coburger Land."

Anlässlich des Ausscheidens aus ihrem jeweiligen Amt zeichnete der Landrat auch noch weitere Personen aus, die sich um den Landkreis Coburg verdient gemacht haben: Wolfgang Bauersachs, Bürgermeister der Gemeinde Weitramsdorf von 2014 bis 2020, Werner Thomas, Kreistagsmitglied und Bürgermeister der Gemeinde Itzgrund von 1996 bis 2020, Martin Rauscher, Bürgermeister der Gemeinde Niederfüllbach von 2008 bis 2020, Rainer Mattern, Stellvertreter des Landrats von 2014 bis 2020, Hendrik Dressel, Kreisrat, Bürgermeister der Stadt Seßlach von 1984 bis 2014 und weiterer Stellvertreter des Landrats von 2002 bis 2014.

"Dressel-Kilometer"

Insbesondere Letzteren würdigte Straubel als "herausragenden Kommunalpolitiker, der sich jahrzehntelang für die Fortentwicklung des Coburger Landes und für die Menschen, die hier leben, eingesetzt hat". Und weil Dressel schon so jede Auszeichnung habe, die man bekommen kann, habe sich der Ältestenrat des Landkreises Coburg dafür entschieden, Dressel einen sogenannten "Dressel-Kilometer" auf einem Wanderweg entlang des Zweiländerweges zu widmen.

Ein großes Dankeschön richtete der Landrat auch an Dieter Pillmann, Geschäftsleitender Beamter am Landratsamt Coburg, der im Frühjahr nach fast einem halben Jahrhundert in den Ruhestand gegangen ist: "Du hast viele prägende Projekte entscheidend mitbetreut, zum Beispiel die Schaffung des Verwaltungscampus auf der Lauterer Höhe, den Protest gegen die Stromtrassen und vieles mehr. Herzlichen Dank für dein großes Engagement und deinen außergewöhnlichen Einsatz für den Landkreis Coburg."red