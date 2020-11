Der Förderverein Heimatpflege Grub am Forst hat trotz coronabedingter Einschränkungen ein Projekt kurz vor Jahresschluss zu Ende gebracht. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern ist für die Bevölkerung ein Offener Bücherschrank im Format einer Telefonzelle aufgestellt worden. Praktischerweise ist dieser Schmökerfundus mitten im Ort, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Coburger Straße - direkt gegenüber dem Heimatmuseum. Für eine "öffentliche Übergabe oder Indienststellung" mit Begleitprogramm und Besuchern ist allerdings im Moment nicht die richtige Zeit. Somit heißt es ab sofort: "Liebe Grüber, liebe Gäste, bitte nutzen Sie den Bücherschrank."

Es geht ganz einfach

Die Idee hinter einem Bücherschrank ist ganz einfach: Wer ein Buch ausgelesen hat und es gerne weitergeben möchte, stellt es in den Bücherschrank. Dort kann ein Bücherfreund, der neuen Lesestoff sucht, das Buch mitnehmen, es lesen und wieder zurückbringen - oder das Buch behalten. Für Buchgeber und Buchleser gibt es keine Formalien. Die wenigen genannten Regeln sind an der Eingangstür angeschrieben. Ebenso entstehen für Nutzer keinerlei Kosten, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Heimatpflege Grub am Forst.

Die Trägerschaft für einen geordneten Betrieb hat der Förderverein in den Händen. Als Patin fungiert Marina Rädlein, die als engagierte Leserin und Vorleserin in dem Grüber Verein bekannt ist. Sie hatte auch die Projektidee, einen Bücherschrank in Grub aufzustellen.