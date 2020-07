Auf der A73 ist es am Mittwoch zu einer ganzen Reihe von Unfällen gekommen, wie die Polizei berichtet. Laut der Verkehrspolizei Coburg spielte dabei vor allem das wechselhafte Wetter mit teilweise Starkregen eine entscheidende Rolle.

Der erste Unfall ereignete sich um ca. 13.15 Uhr, als ein 41-jähriger Fahrer zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf und Rödental in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er durchbrach mit seinem Fahrzeug den Wildschutzzaun, schleuderte fast 100 Meter über eine Kuhweide und prallte dann gegen einen Apfelbaum. Das Fahrzeug überschlug sich nicht, sondern kam total beschädigt zum Stehen. Der Mann konnte unverletzt selbst aus seinem Auto steigen.

Zwei Unfälle zwischen Coburg und der Landesgrenze

Gegen 15.10 Uhr war ein 56-Jähriger von Coburg in Richtung Thüringen unterwegs. Der plötzlich einsetzende Platzregen führte dazu, dass der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts in die Böschung schleuderte. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig am Unfall vorbeigeleitet, wodurch es zu einem Rückstau von sieben Kilometern kam.

Gegen 16.25 Uhr kam es auf fast gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn zu einem weiteren Unfall, als ein 47-Jähriger in eine plötzlich auftauchende Regenfront fuhr. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einer Rechtskurve in die Mittelschutzleitplanke. Der Fahrer konnte nach dem Unfall sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Wagen war aber wohl total beschädigt.

Bei allen Unfällen entstand Sachschaden von mehr als 70.000 Euro.