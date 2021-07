Feuer an der Autobahn A73 - Feuerwehr im Einsatz: Am Freitagmittag (23.07.2021) ist an der A73 in Oberfranken ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigt die Polizei Coburg auf Nachfrage. Zuvor informierte das Präsidium mit einem Pressealarm.

Gegen 13 Uhr wurde die Polizei Coburg alarmiert. An der A73 im Coburger Land war ein Feuer ausgebrochen. Höhe Moggenbrunn (Gemeinde Meeder) stand eine Freifläche in Brand.

A73: Brand neben der Autobahn - Polizei überprüft Rauchentwicklung

Die alarmierten Feuerwehren begannen sofort mit den Löscharbeiten, gut eine Stunde nach Ausbruch war das Feuer unter Kontrolle, wie eine Polizistin gegenüber inFranken.de berichtet.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung war unklar, wie stark der Rauch den Verkehr auf der A73 beeinträchtigte. Beamte der Verkehrspolizei Coburg kontrollierten dies umgehend und konnten Entwarnung geben. Der Verkehr in Richtung Suhl und auf der Gegenrichtung wurde nicht beeinträchtig.

Am Nachmittag will die Polizei Coburg mit einem Pressebericht über weitere Details des Einsatzes berichten.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Kreisbrandinspektion Forchheim (Symbolbild)