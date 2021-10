In diesem Jahr soll in Coburg wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden - darin waren sich am Donnerstag im Stadtrat alle einig. Doch welche Rahmenbedingungen sollen gelten?

Die bayerische Staatsregierung hat zwar erklärt, dass ab einem Inzidenzwert von 35 die sogeannte "3G"-Regel ausreichend ist. Doch damit verbunden wäre dann auch noch ein Sicherheits- und Hygienekonzept. Sprich: 1,50 Meter Abstand. Und wo das nicht möglich ist: Maskenpflicht.

Nur einer ist dagegen

Der Coburger Stadtrat hat am Donnerstag bei nur einer Gegenstimme von Alper Hasirci (fraktionslos) beschlossen, freiwillig die Regelung "3G plus" anzuwenden. Das heißt: Wer auf das (eingezäunte) Gelände des Weihnachtsmarkts möchte, muss entweder geimpft oder genesen sein - oder einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Bei "3G" wäre ein herkömmlicher Schnelltest ausreichend.

Bedeutet: "3G plus" ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden - bringt aber auch einige praktische Vorteile mit sich. Allen voran muss dann weder Abstand gehalten noch eine Maske getragen werden.

Der Stadt Coburg (beziehungsweise "Coburg Marketing" als Veranstalter) entstehen bei "3G plus" Mehrkosten von rund 46.000 Euro. So muss zum Beispiel eine Security-Firma für die Einlasskontrollen engagiert werden.