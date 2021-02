Vermisst: Seit Montagmorgen (15. Februar 2021) wird der 27-jährige Kevin Alb vermisst.

Gegen ein Uhr morgens hat er die Wohnung seiner Freundin in Mönchröden verlassen, kam allerdings nie in seiner Wohnung in Rödental an, so die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg in einer aktuellen Pressemitteilung.

Vermisst: Wer hat Kevin gesehen?

Kevin Alb wird wie folgt beschrieben:

circa 1 Meter 80 Zentimeter groß

hagere Gestalt

er trug eine graue Jogginghose und einen grünen Parka mit Fellbesatz

Die Polizei bittet darum, Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568/94310 zu melden.