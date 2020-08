Zum Vergleich: Im vergangenen Schuljahr gab es an der Grundschule Schnabelwaid zwei Schulklassen mit rund 30 Schülern. In der Corona-Krise sei die kleine Anzahl an Schülern ein Vorteil gewesen, da man die Abstandsregeln habe einhalten können.

In Zukunft müssen die Schüler in den Bus steigen, um zum Unterricht zu gelangen. Laut Angaben von Mayer ist vorgesehen, sie in der Nachbargemeinde Creußen, ebenfalls im Landkreis Bayreuth, unterzubringen.