Wegen der Corona-Pandemie müssen in der Gemeinde Bindlach im Landkreis Bayreuth auch im November einige Veranstaltungen entfallen. Darunter auch der Adventsmarkt in Bindlach. Aber nicht nur der Weihnachtsmarkt entfällt durch den Mini-Lockdown, wie Karl-Heinz Maisel, der Geschäftsleiter des Rathauses Bindlach, erklärt.

Der Adventsmarkt in Bindlach fällt dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Aufgrund des deutschlandweiten Mini-Lockdowns im November kann der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden. Und auch das Bayreuther Winterdorf wird es dieses Jahr nicht geben: Als Ersatz sollte es einen Glühgarten in Bayreuth geben. Auch dieses Event wird nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auch der Volkstrauertag wird in Bindlach dieses Jahr anders gefeiert: Normalerweise würde sich die Bindlacher Gemeinde an den Gedenkstätten am Friedhof versammeln, um den Gefallenen zu gedenken. "Die Predigt ist ein Gottesdienst, die findet wie gewohnt statt", erklärt Maisel. "Danach wird dann nur der Bürgermeister zur Gedenkstätte gehen und einen Kranz niederlegen, ohne jegliche Feier."

Der Ehrungsabend muss ebenfalls entfallen. "Vielleicht gibt es einen Ersatztermin, wenn die Situation es zulässt. Oder man macht dann eben eine gemeinsame Veranstaltung für 2020 und 2021." Die Seniorenweihnachtsfeier betrifft das natürlich auch: "Das wären 350 bis 400 Senioren, die sich bei uns in der Bärenhalle treffen würden. Sowas muss man aktuell vermeiden." Derzeit wird ein Ersatzkonzept diskutiert - in Form von Videoübertragungen könnte zumindest in den Seniorenheimen eine kleine Version der Weihnachtsfeier stattfinden. Sicher ist das allerdings noch nicht.

